Легкая атлетика: украинки завоевали золото, серебро и бронзу

Фото: facebook.com/olympicua

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Наталья Прищепа - чемпионка Европы

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На чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине украинка Наталья Прищепа стала чемпионкой в ​​беге на 800 метров. Ольга Ляхова завоевала "бронзу". А Анна Рыжикова стала серебряным призером в беге на 400 метров с барьерами. Об этом сообщает Укринформ.

В финале 800-метрового забега украинки держались в тени до последних ста метров. А потом совершили решающий рывок, в результате которого Наталья Прищепа финишировала первой. Ее время - 2.00.38. Ольга Ляхова показала третье время - 2.00.79.

В беге на 400 метров с барьерами украинка Анна Рыжикова пришла второй. Она показала свое лучшее время в сезоне - 54.51 и финишировала вслед за Леа Шпрунгер из Швейцарии, которая пробежала за 54.33.

7 августа украинская спортсменка, чемпионка в беге на 800 метров Наталья Прищепа в квалификации чемпионата мира в Берлине помогла своей сопернице подняться. Прищепа успешно финишировала первой и прошла в полуфинал соревнований. А потом под аплодисменты она вернулась помочь своей сопернице - бельгийке Рене Эйкенс, которая пыталась прорваться в тройку, но упала.