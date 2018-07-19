Лига чемпионов-2019: результаты первых матчей квалификации

НСК Олимпийский (фото - Facebook Лиги чемпионов)

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Второй раунд квалификации стартует уже во вторник, 24 июля

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17-18 июля состоялись матчи отбора футбольной Лиги чемпионов сезона 2018-2019. Об этом сообщает спортивный портал Terrikon.

Главная сенсация первого раунда квалификации, в игровой день 17 июля, произошла с "АПОЕЛом", который проиграл "Судуве". В этот день на поле сразились 20 команд.

Сегодня, 18 июля, состоялись шесть поединков между претендентами на Кубок ЛЧ-2019. В них обошлось без особых сенсаций, а завершали игровой день "Селтик" и "Алашкерт". Шотландская команда забила три мяча сопернику и на выезде, и дома, несмотря на раннее удаление Шимуновича.

"Селтик" теперь ожидает интригующее противостояние с "Русенборгом". Второй раунд квалификации стартует уже во вторник, 24 июля.

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Результаты игрового дня 18 июля:

"Шериф" - "Торпедо Кутаиси" 3:0 (первый матч - 1:2)



Голы: Бадибанга З., 9 (1:0); Жоалиссон, 40 (2:0); Жоалиссон, 55 (3:0)

"Карабах" - "Олимпия Любляна" 0:0 (первый матч - 1:0)

"Русенборг" - "Валюр" 3:1 (первый матч - 0:1)



Голы: Бендтнер, 55 (пенальти) (1:0); Троннсен, 72 (2:0); Сигурдссон, 85 (пенальти) (2:1); Бендтнер, 93 (пенальти) (3:1)

"Селтик" - "Алашкерт" 3:0 (первый матч - 3:0)



Голы: Дембеле, 8 (1:0); Дембеле, 20 (пенальти) (2:0); Форрест, 35 (3:0)

"Зриньски" - "Спартак Тр." 1:1 (первый матч - 0:1)



Голы: Годал, 15 (0:1); Тодорович, 58 (1:1)

"Сутьеска" - "Астана" 0:2 (первый матч - 0:1)



Голы: Деспотович, 38 (0:1); Мужиков, 65 (0:2)





Результаты игрового дня 18 июля:

"Крузейдерс" - "Лудогорец" 0:2 (первый матч - 0:7)



Голы: Бернс, 11 (автогол) (0:1); Свирчок, 65 (0:2)

"Легия" - "Корк Сити" 3:0 (первый матч - 1:0)



Голы: Канте, 27 (1:0); Радович, 73 (пенальти) (2:0); Карлитос, 89 (3:0)

"ХИК" - "Викингур" 3:1 (первый матч - 2:1)



Голы: Клаусс, 1 (1:0); Менса, 10 (2:0); Ягуби, 20 (3:0); Ватнхамар, 21 (3:1)

"ТНС" - "Шкендия" 4:0 (первый матч - 0:5)



Голы: Эббе, 15 (1:0); Редмонд, 30 (2:0); Кабанго, 35 (3:0); Бирн, 96 (4:0)

"АПОЕЛ" - "Судува" 1:0 (первый матч - 1:3)



Голы: Поте, 20 (1:0)

"Видеотон" - "Дюделанж" 2:1 (первый матч - 1:1)



Голы: Лазович, 18 (1:0); Кутюрье, 54 (1:1); Щепович, 58 (2:1)

"Мальмё" - "Дрита" 2:0 (первый матч - 3:0)



Голы: Страндберг, 56 (1:0); Ларссон, 61 (2:0)

"Валлетта" - "Кукеси" 1:1 (первый матч - 0:0)



Голы: Пичиолло, 67 (1:0); Джария, 84 (1:1)

"Хапоэль Б-Ш" - "Флора" 3:1 (первый матч - 4:1)



Голы: Эзра, 15 (1:0); Маман, 27 (2:0); Меликсон, 49 (3:0); Аллику, 86 (3:1)

"Црвена Звезда" - "Спартак Ю" 2:0 (первый матч - 0:0)



Голы: Набуан, 78 (1:0); Крстичич, 82 (2:0)

27 мая президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что Киев не допустил ни единой ошибки в организации и проведении финала Лиги чемпионов-2018 и готов принять любое мерроприятие такого уровня.