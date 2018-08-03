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03.08.2018, 13:09

Лига Европы: определились все пары следующего отборочного раунда

Лига Европы: определились все пары следующего отборочного раунда - Фото
Лига Европы УЕФА

Из украинских клубов борьбу на третьем этапе квалификации продолжат луганская "Заря" и "Мариуполь"

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После вчерашних матчей 2-го тура отбора к Лиге Европы определились все пары следующей - 3-й стадии квалификации.

Украину на этой стадии представят две команды - луганская "Заря" и приазовский "Мариуполь".

Вчера ФК "Мариуполь" в Одессе обыграл в овертайме шведский "Юргорден" со счетом 2:1 и по сумм двух матчей вышел на французский "Бордо". "Заре" же попалась португальская "Брага".

Путь чемпионов

"Лудогорец" (BUL) - "Зриньски" (BIH)
"Легия" (POL) - "Дюделанж" (LUX)
"Алашкерт" (ARM) - ЧФР (ROU)
"Олимпия" Любляна (SVN) - БАТЭ (BLR)
"Шериф" (MDA) - "Валюр" (ISL)

"Корк Сити" (IRL) - "Русенборг" (NOR)
"Спартак" Юрмала (LVA) - "Судува" (LTU)
"ТНС" (WAL) - "Митьюлланд" (DEN)
"Хапоэль" Беэр-Шева (ISR) - АПОЕЛ (CYP)
"Торпедо" Кутаиси (GEO) - "Кукес" (ALB)

Основной путь

"Пюник" (ARM) - "Маккаби" Тель-Авив (ISR)
"Динамо" Минск (BLR) - "Зенит" (RUS)
"Штурм" (AUT) - АЕК Ларнака (CYP)
"Сарпсборг" (NOR) - "Риека" (CRO)
"Истанбул Башакшехир" (TUR) - "Бернли" (ENG)

"Заря" (Украина) - "Брага" (POR)
"Хапоэль" Хайфа (ISR) - "Аталанта" (ITA)
"Генк" (BEL) - "Лех" (POL)
"Витесс" (NED) - "Базель" (SUI)
"Нордшелланд" (DEN) - "Партизан" (SRB)

"Хиберниан" (SCO) - "Мольде" (NOR)
"Хайдук" (CRO) - "Стяуа" (ROU)
"Севилья" (ESP) - "Жальгирис" (LTU)
"Сигма" (CZE) - "Кайрат" (KAZ)
"Слован" Братислава (SVK) - "Рапид" (AUT)

ФК "Мариуполь" (Украина) - "Бордо" (FRA)
ЦСКА София (BUL) - "Копенгаген" (DEN)
"Олимпиакос" (GRE) - "Люцерн" (SUI)
"Рейнджерс" (SCO) - "Марибор" (SVN)
"Тренчин" (SVK) - "Фейеноорд" (NED)

"Ягеллония" (POL) - "Гент" (BEL)
"Спартак" Суботица (SRB) - "Брондбю" (DEN)
"Уфа" (RUS) - "Прогрес" (LUX)
"Бешикташ" (TUR) - ЛАСК (AUT)
"Аполлон" Лимасол (CYP) - "Динамо" Брест (BLR)
"РБ Лейпциг" (GER) - "У Крайова" (ROU)

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В ЛЕ напрямую попали 17 команд: "Вильярреал", "Бетис", "Байер", "Айнтрахт", "Челси", "Арсенал", "Лацио", "Милан", "Марсель", "Ренн", "Краснодар", "Авеш", "Ворскла", "Андерлехт", "Акхисар", "Яблонец" и "Цюрих".

После квалификаций Лиги Европы (13 мест) и Лиги чемпионов (18), в основную сетку попадет еще 31 клуб.

В групповом турнире ЛЕ сыграют 48 клубов: по четыре команды в 12 группах. Групповой этап разыграют 31 августа, а первый тур состоится 20 сентября.

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Теги: ФК Мариуполь, футбол, Лига Европы, заря луганск, пары команд
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