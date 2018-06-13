Мадридский "Реал" неожиданно возглавил Хулен Лопетеги

Хулен Лопетеги (фото - twitter.com/julenlopetegui)

commenthover

В данный момент Лопетеги тренирует сборную Испании, которая выступает на ЧМ-2018

Реклама

Реклама

Нынешний главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги после окончания ЧМ-2018 станет тренером мадридского "Реала". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

12 июня "Реал" неожиданно объявил о том, что в новом сезоне победителя Лиги чемпионов будет тренировать баскский специалист Хулен Лопетеги, который подписал с клубом контракт на три года.

Футбольная федерация Испании получит от мадридцев два миллиона евро за расторжение контракта Лопетеги со сборной - именно эта сумма прописана в контракте тренера в качестве отступных.

Ранее Лопетеги был игроком "Реала". Тренерскую карьеру он начал в 2003 году в "Райо Вальекано", после этого работал с молодежной командой "Реала" и юношескими составами сборной Испании.

В 2014 году он возглавил "Порту", а спустя два года - сборную Испании.

СМИ пишут, что назначение главного тренера сборной Испании коучем "Реала" испортило обстановку в национальной команде и особенно недовольны игроки ФК "Барселона".

Как пишет журналист AS и Cadena SER Фернандо Каллас, президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес хочет немедленно уволить Лопетеги из сборной, но его отговаривают.

26 мая в Киеве состоялся финальный матч Лиги чемпионов. Мадридцы выиграли у "Ливерпуля" со счетом 3:1.

31 мая Зинедин Зидан неожиданно объявил, что покидает пост главного тренера мадридского футбольного клуба "Реал".