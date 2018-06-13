Мадридский "Реал" неожиданно возглавил Хулен Лопетеги

Нынешний главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги после окончания ЧМ-2018 станет тренером мадридского "Реала". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
12 июня "Реал" неожиданно объявил о том, что в новом сезоне победителя Лиги чемпионов будет тренировать баскский специалист Хулен Лопетеги, который подписал с клубом контракт на три года.
Футбольная федерация Испании получит от мадридцев два миллиона евро за расторжение контракта Лопетеги со сборной - именно эта сумма прописана в контракте тренера в качестве отступных.
Ранее Лопетеги был игроком "Реала". Тренерскую карьеру он начал в 2003 году в "Райо Вальекано", после этого работал с молодежной командой "Реала" и юношескими составами сборной Испании.
В 2014 году он возглавил "Порту", а спустя два года - сборную Испании.
СМИ пишут, что назначение главного тренера сборной Испании коучем "Реала" испортило обстановку в национальной команде и особенно недовольны игроки ФК "Барселона".
Как пишет журналист AS и Cadena SER Фернандо Каллас, президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес хочет немедленно уволить Лопетеги из сборной, но его отговаривают.
26 мая в Киеве состоялся финальный матч Лиги чемпионов. Мадридцы выиграли у "Ливерпуля" со счетом 3:1.
31 мая Зинедин Зидан неожиданно объявил, что покидает пост главного тренера мадридского футбольного клуба "Реал".