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20.06.2018, 11:05

Мадридский "Реал" выкупил голкипера луганской "Зари" - СМИ

Мадридский "Реал" выкупил голкипера луганской "Зари" - СМИ - Фото
Андрей Лунин (фото - zarya-lugansk.com)

Трансфер 19-летнего футболиста обошелся мадридцам в 14 млн евро, пишет издание

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Мадридский футбольный клуб "Реал" выкупил у луганской "Зари" украинского голкипера Андрея Лунина. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Согласно сообщению, переход 19-летнего футболиста обошелся мадридцам в 14 миллионов евро.

Отмечается, что новый тренер "сливочных" Хулен Лопетеги решит вопрос об аренде украинца, когда он прибудет на тренировочный сбор.

СМИ писали ранее, что Лунин станет игроком "Реала" в четверг за 9 миллионов евро.

13 июня сообщалось, что агент Лунина (его отец) ведет переговоры с "Реалом", итальянским "Наполи" и британским "Ливерпулем".

Позже сообщалось, что именно "Реал" является фаворитом в борьбе за украинского вратаря. Отец голкипера говорил о том, что приоритетным вариантом для Лунина является "Наполи".

В прошлом сезоне 19-летний футболист сыграл в 36 матчах во всех турнирах. 

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Теги: Реал, реал мадрид, андрей лунин, луганская заря, заря, хулен лопетеги
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