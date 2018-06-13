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13.06.2018, 19:39

Марка Нидерландов к ЧМ-2018 в РФ: футболист сбивает мячом самолет

Марка Нидерландов к ЧМ-2018 в РФ: футболист сбивает мячом самолет - Фото
футбол

На сайте почты Нидерландов такой марки нет, но есть услуга печати "индивидуальных марок"

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В Нидерландах к чемпионату мира по футболу 2018 года, который состоится в России, появилась почтовая марка, на которой изображен футболист, ударом мяча сбивающий самолет в небе. Фотографию марки распространяют в соцсетях.

Это изображение создал художник из Львова Андрей Ермоленко, сообщает Радио Свобода. Он нарисовал серию альтернативных плакатов к ЧМ-2018.

Графическое оформление работ напоминает официальную символику чемпионата. Каждая иллюстрация посвящена событию, которое Ермоленко считает основанием для бойкота соревнований - аннексия Крыма Россией, поддержка боевиков в Донбассе, катастрофа МН17, бомбардировки Алеппо, судьба украинских политзаключенных в РФ, отравление Скрипалей в Британии.

Художник опубликовал иллюстрации и разрешил всем желающим ими пользоваться.

На сайте почты Нидерландов изображение этой марки отсутствует, но есть услуга по заказу "индивидуальных марок" - каждый может заказать блок из 10 марок, загрузив свое изображение.

В мае 2018 года совместная следственная группа (JIT) объявила, что Боинг-777 Малайзийских авиалиний был сбит над Донбассом 17 июля 2014-го из установки Бук, приписанной к 53-й зенитно-ракетной бригаде российских вооруженных сил. Группа Bellingcat опубликовала расследование, в котором говорилось, что к транспортировке Бука в Донбасс, вероятно, причастен офицер ГРУ генштаба вооруженных сил России Олег Иванников.

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Теги: бойкот чм-2018, нидерланды, MH17
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