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22.07.2018, 08:30

Международный кубок чемпионов: итоги матчей открытия

Международный кубок чемпионов: итоги матчей открытия - Фото
Фото: Facebook турнира

Вчера в США стартовал ежегодный футбольный турнир - Международный кубок чемпионов

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Вчера, 21 июля, в США открылся ежегодный футбольный Международный кубок чемпионов, сообщает официальный сайт соревнований.

По итогам трех матчей дортмундская "Боруссия" выиграла у "Манчествер Сити" со счетом 1:0. Гол забил Марио Гетце с пенальти.

Мюнхенская "Бавария" обыграла ПСЖ со счетом 3:1. У немцев отметились Мартинес, Сантеш и Зиркзее, у французов - Веа.

"Севилья» с минимальным счетом обыграла "Бенфику", гол забил Кастильо.

Сегодня в рамках турнира состоится поединок между "Боруссией" и английским "Ливерпулем".

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Теги: футбол
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