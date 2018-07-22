Международный кубок чемпионов: итоги матчей открытия

Фото: Facebook турнира

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Вчера в США стартовал ежегодный футбольный турнир - Международный кубок чемпионов

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Вчера, 21 июля, в США открылся ежегодный футбольный Международный кубок чемпионов, сообщает официальный сайт соревнований.

По итогам трех матчей дортмундская "Боруссия" выиграла у "Манчествер Сити" со счетом 1:0. Гол забил Марио Гетце с пенальти.

Мюнхенская "Бавария" обыграла ПСЖ со счетом 3:1. У немцев отметились Мартинес, Сантеш и Зиркзее, у французов - Веа.

"Севилья» с минимальным счетом обыграла "Бенфику", гол забил Кастильо.

Сегодня в рамках турнира состоится поединок между "Боруссией" и английским "Ливерпулем".