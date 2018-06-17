Мексика-Германия 1:0: вторая сенсация на ЧМ-2018

Ирвинг Лосано (фото - Getty Images)

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Сборная Мексики по футболу переиграла действующего чемпиона мира - сборную Германии

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Сегодня на чемпионате мира по футболу случилась, пожалуй, вторая сенсация: сборная Мексики выиграла у действующего чемпиона мира - сборной Германии - со счетом 1:0. Причем в первом тайме мексиканцы выглядели ощутимо лучше немцев.

Они создали сразу два опасных момента уже на второй минуте. На следующей минуте Германия ответила - пробивал Тимо Вернер.

На седьмой минуте ворота Мексики атаковал Матс Хуммельс, но вратарь Гильермо Очоа забрал мяч.

Первый штрафной в ворота Германии судья назначил на девятой минуте, удар пришелся выше ворот. Вообще весь первый тайм судья занимался преимущественно тем, что назначал Германии штрафные.

На 10 минуте Мексика снова атаковала, но на удар хорошо среагировал вратарь Мануэль Нойер.

Тут же последовал ответ от немцев - к воротам подошел Йозуа Киммих, но голом его атака не увенчалась.

14 минута - снова штрафной, на этот раз из-за нарушения Тони Крооса.

На 20 минуте ворота Мексики атаковал Вернер. 23 минута - удар Крооса.

29 минута - сильный, но безрезультатный удар защитника мексиканцев Мигеля Лайюна по воротам Нойера.

На 35 минуте Мексика прорвала оборону Германии и забила свой гол. Подарок болельщикам преподнес Ирвинг Лосано.

Пока что это был самый насыщенный моментами первый тайм чемпионата.

Начало второго тайма было гораздо менее острое, чем первая половина игры.

На 65 минуте Киммих пробил, но мяч попал в перекладину.

67 минута - удар Юлиана Дракслера, затем сразу удар Вернера. Игра полностью переместилась на мексиканскую сторону поля, немцы пытались сломить оборону мексиканцев.

На 71 минуте Марко Ройс ударил по воротам, но слишком высоко.

84 минута - опасный удар Крооса и весьма нелохой сейв вратаря Мексики Очоа.

Страсти на поле накалились до того, что на 91 минуте в штрафную Мексики прибежал Нойер.

Но даже это не помогло die Mannschaft - матч закончился со счетом 1:0 в пользу сборной Мексики.

Ранее сегодня сборная Сербии выиграла у Коста-Рики, 1:0.

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