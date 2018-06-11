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11.06.2018, 06:23

Меркель объяснила, почему может поехать на ЧМ-2018 в Россию

Меркель объяснила, почему может поехать на ЧМ-2018 в Россию - Фото
Ангела Меркель (фото - gettyimages.com)

Решение о поездке в Россию на чемпионат мира по футболу канцлер Германии будет принимать, исходя из своего рабочего календаря

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила об отсутствии у нее принципиальных причин отказываться от поездки в Россию на чемпионат мира по футболу. Это решение зависит только от насыщенности ее графика, заявила она в воскресенье, 10 июня, в программе канала ARD "Anne Will", сообщает Deutsche Welle.

По ее словам, с другой стороны, эту поездку можно совместить с политическими переговорами.

"Я могу представить себе ситуацию, при которой Россия снова станет частью (Большой восьмерки, - ред.)", - прокомментировала Меркель заявление президента США Дональда Трампа, который выступил в поддержку этого шага.

"Однако для начала Россия должна продемонстрировать прогресс в реализации минских договоренностей", - подчеркнула Меркель.

Сейчас на повестке дня находится продление наложенных Евросоюзом санкций против РФ. Канцлер Германии подчеркнула, что ожидает, что это решение будет поддержано новым итальянским правительством.

Она уточнила, что беседа на эту тему с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте состоялась на саммите G7 в Квебеке.

"Я думаю, что Италия будет действовать в соответствии с тем, о чем она заявляла в Канаде", - сказала она.

3 июня 2018 года сообщалось, что пока нет планов на поездку в Россию во время ЧМ-2018 у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, министра иностранных дел страны Хайко Маса и вице-канцлера, министра финансов Германии Олафа Шольца.

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Теги: поездка в РФ, финал ЧМ-2018, дональд трамп, ангела меркель
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