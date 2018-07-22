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22.07.2018, 23:15

Месут Озил уходит из сборной Германии из-за расизма

Месут Озил уходит из сборной Германии из-за расизма - Фото
Месут Озил (фото - Facebook)

"В глазах Гринделя я всегда немец, когда мы побеждаем, но мгновенно становлюсь иммигрантом, когда что-то идет не так", - написал Озил в Twitter

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Полузащитник сборной Германии и лондонского "Арсенала" Месут Озил заявил об уходе из сборной. Это решение вызвано тем, что президент DFB Рейнхард Гриндель в очередной раз потребовал объяснений за фото с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, объяснил Озил у себя в Twitter.

“Меня снова призвали объясняться за фото с президентом Турции, еще и обвинив в провале сборной на ЧМ-2018. С меня хватит, я больше не собираюсь быть козлом отпущения. В глазах Гринделя я всегда немец, когда мы побеждаем, но мгновенно становлюсь иммигрантом, когда что-то идет не так", - написал Озил.

Он подчеркнул, что больше не будет играть за сборную Германии из-за расистского и несправедливого отношения.

В мае DBF осудил полузащитников сборной Германии Месута Озила и Илкая Гюндогана за встречу с президентом Турции и совместное фото с ним.

Напомним, сборная Германии не прошла в 1/8 ЧМ-2018, проиграв Южной Корее со счетом 0:2. При этом Озил установил рекорд в этом матче, создав семь голевых моментов для партнеров по команде.

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Теги: спорт, Германия, футбол, чм-2018, Месут Озил
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