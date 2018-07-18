На следующей Олимпиаде будет на шесть видов спорта больше

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета утвердил перечень спортивных дисциплин, в которых будут разыгрываться медали на зимних Играх-2022 в Пекине. Список опубликован на официальном сайте МОК.
В число шести новых дисциплин вошли:
женские одиночные соревнования по бобслею,
лыжный биг-эйр,
смешанная эстафета в шорт-треке,
смешанные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина,
лыжная акробатика,
борд-кросс.
Благодаря нововведениям в общем числе спортсменов увеличится доля женщин - с 41% до 45,44%.
Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.