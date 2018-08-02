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02.08.2018, 11:15

Названы возможные соперники "Динамо" (Киев) за выход в группу ЛЧ

Названы возможные соперники "Динамо" (Киев) за выход в группу ЛЧ - Фото
Фото: пресс-служба ФК Динамо Киев

Матчи финального плей-офф-раунда квалификации Лиги чемпионов состоятся 21-22 и 28-29 августа

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Столичный футбольный клуб "Динамо" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона 2018-2019 годов сыграет против амстердамского "Аякса" или "Стандарда" из Льежа. Для этого, однако, киевляне должны сначала пройти пражскую Славию.

Вчера вечером, 1 августа, окончательно выяснилось, какие пары будут в третьем раунде квалификации.

Сеяные пары: "Динамо - Славия" и "Бенфика - Фенербахче", несеяные - "ПАОК - Спартак", "Стандард - Аякс".

Из-за того, что жеребьевка плей-офф 4-го раунда квалификации состоится 6 августа (то есть, до матчей 3-го раунда - 7-8 и 14 августа), а команды из Украины и РФ разведены, бело-голубые могут сыграть только с победителем пары "Стандард — Аякс".

"Динамо", "Стандард" и "Аякс" финишировали в чемпионатах своих стран на вторых местах.

Остальные пары команд:

Путь чемпионов

"Селтик" - "АЕК"
"Зальцбург" - "Шкендия"
"Црвена Звезда" - "Спартак" (Трнава)
"Карабах" - "БАТЭ"
"Астана" - "Динамо" (Загреб)
"Мальме" - "Види"

Путь представителей лиг

"Стандард" - "Аякс"
"Бенфика" - "Фенербахче"
"Славия" Прага - "Динамо" (Киев)
"ПАОК" - "Спартак" (Москва)

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Теги: футбол, Лига чемпионов, турнир, динамо киев, жеребьевка, соперники
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