Названы возможные соперники "Динамо" (Киев) за выход в группу ЛЧ

Фото: пресс-служба ФК Динамо Киев

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Матчи финального плей-офф-раунда квалификации Лиги чемпионов состоятся 21-22 и 28-29 августа

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Столичный футбольный клуб "Динамо" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона 2018-2019 годов сыграет против амстердамского "Аякса" или "Стандарда" из Льежа. Для этого, однако, киевляне должны сначала пройти пражскую Славию.

Вчера вечером, 1 августа, окончательно выяснилось, какие пары будут в третьем раунде квалификации.

Сеяные пары: "Динамо - Славия" и "Бенфика - Фенербахче", несеяные - "ПАОК - Спартак", "Стандард - Аякс".

Из-за того, что жеребьевка плей-офф 4-го раунда квалификации состоится 6 августа (то есть, до матчей 3-го раунда - 7-8 и 14 августа), а команды из Украины и РФ разведены, бело-голубые могут сыграть только с победителем пары "Стандард — Аякс".

"Динамо", "Стандард" и "Аякс" финишировали в чемпионатах своих стран на вторых местах.

Остальные пары команд:

Путь чемпионов

"Селтик" - "АЕК"

"Зальцбург" - "Шкендия"

"Црвена Звезда" - "Спартак" (Трнава)

"Карабах" - "БАТЭ"

"Астана" - "Динамо" (Загреб)

"Мальме" - "Види"

Путь представителей лиг

"Стандард" - "Аякс"

"Бенфика" - "Фенербахче"

"Славия" Прага - "Динамо" (Киев)

"ПАОК" - "Спартак" (Москва)

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