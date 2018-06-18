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18.06.2018, 10:41

Неловко вышло: в эфире РФ предложили играть в "навальный" футбол

Неловко вышло: в эфире РФ предложили играть в "навальный" футбол - Фото
Фото: Алексей Навальный/Instagram

Комментатор на матче ЧМ-2018 имел ввиду стиль игры с массированными атаками, но фактически упомянул российского оппозиционера Алексея Навального

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Обсуждая матч чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Германии и Мексики, российские комментаторы в прямом эфире назвали фамилию местного главного оппозиционера Алексея Навального, чем "вызвали недоумение у многих зрителей". Об этом пишет российский ресурс Медуза.

Комментируя ход встречи, Кирилл Дементьев высказал предположение, что немцам нужно "показывать навальный футбол", имея ввиду массированно-атакующий стиль командной игры.

Реагируя на такую реплику, бывший тренер сборной РФ Леонид Слуцкий сказал: "Навальный играет в футбол? Интересно было бы глянуть".

"В этот момент в эфире повисла неловкая пауза", - отмечает Медуза.

Ресурс отмечает, что российским представителям СМИ якобы нельзя упоминать оппозиционного политика в эфире государственных каналов, либо "можно говорить о Навальном только в негативном ключе".

В соцсетях игра слов не прошла незамеченной:

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14 июня 2018 года Навальный вышел на свободу после 30 суток очередного ареста. Его задержали за несогласованную с властью акцию "Он нам не царь" 5 мая в Москве.

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Теги: футбол, курьез, видео, алексей навальный, чм-2018
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