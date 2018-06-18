Неловко вышло: в эфире РФ предложили играть в "навальный" футбол

Фото: Алексей Навальный/Instagram

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Комментатор на матче ЧМ-2018 имел ввиду стиль игры с массированными атаками, но фактически упомянул российского оппозиционера Алексея Навального

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Обсуждая матч чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Германии и Мексики, российские комментаторы в прямом эфире назвали фамилию местного главного оппозиционера Алексея Навального, чем "вызвали недоумение у многих зрителей". Об этом пишет российский ресурс Медуза.

Комментируя ход встречи, Кирилл Дементьев высказал предположение, что немцам нужно "показывать навальный футбол", имея ввиду массированно-атакующий стиль командной игры.

Реагируя на такую реплику, бывший тренер сборной РФ Леонид Слуцкий сказал: "Навальный играет в футбол? Интересно было бы глянуть".

"В этот момент в эфире повисла неловкая пауза", - отмечает Медуза.

Тот момент, когда цензура пала и я оказался на Первом канале. Ну почти pic.twitter.com/fY8dHoOocu — Alexey Navalny (@navalny) 17 червня 2018 р.

Ресурс отмечает, что российским представителям СМИ якобы нельзя упоминать оппозиционного политика в эфире государственных каналов, либо "можно говорить о Навальном только в негативном ключе".

В соцсетях игра слов не прошла незамеченной:

Смешно, комментатор матча Германия - Мексика задался вопросом: Навальный играет в футбол? По-моему, это первое нейтральное упоминание Навального на первом канале за долгие годы. — Ivan Zhdanov (@IoannZH) 17 червня 2018 р.

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14 июня 2018 года Навальный вышел на свободу после 30 суток очередного ареста. Его задержали за несогласованную с властью акцию "Он нам не царь" 5 мая в Москве.