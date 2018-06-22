Нигерия-Исландия 2:0: итоги матча ЧМ-2018

Фото: Getty Images

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Во втором тайме сборная Нигерии по футболу переиграла викингов

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Сегодня, 22 июня, сборная Нигерии по футболу победила команду из Исландии на матче чемпионата мира со счетом 2:0. Первая половина матча получилась не слишком оживленной и закончилась безрезультатно, сообщает iSport.

Обе команды атаковали в похожем стиле – проход по флангу, после чего следовала подача в штрафную площадь. Это не приносило никаких плодов ни Исландии, ни Нигерии. Единственное в чем "суперорлы" переиграли островитян, так это во владении мячом.

Во втором тайме картина кардинально изменилась, а сборные стали больше раскрываться и действовать куда интереснее. Началась игра на встречных курсах, где нигерийцы выглядели активнее.

Счет в поединке открыл Муса. Форвард освободился от опеки в штрафной площади соперника и точным ударом поразил ворота Халльдоурссона. Он же Исландию и добил, обыграв защитников на своем пути.

Отметим, что на 82-й минуте Сигурдссон не реализовал пенальти – выше ворот.