Нигерия-Исландия 2:0: итоги матча ЧМ-2018

Сегодня, 22 июня, сборная Нигерии по футболу победила команду из Исландии на матче чемпионата мира со счетом 2:0. Первая половина матча получилась не слишком оживленной и закончилась безрезультатно, сообщает iSport.
Обе команды атаковали в похожем стиле – проход по флангу, после чего следовала подача в штрафную площадь. Это не приносило никаких плодов ни Исландии, ни Нигерии. Единственное в чем "суперорлы" переиграли островитян, так это во владении мячом.
Во втором тайме картина кардинально изменилась, а сборные стали больше раскрываться и действовать куда интереснее. Началась игра на встречных курсах, где нигерийцы выглядели активнее.
Счет в поединке открыл Муса. Форвард освободился от опеки в штрафной площади соперника и точным ударом поразил ворота Халльдоурссона. Он же Исландию и добил, обыграв защитников на своем пути.
Отметим, что на 82-й минуте Сигурдссон не реализовал пенальти – выше ворот.