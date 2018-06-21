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21.06.2018, 11:30

Обратно в РФ: кто хочет попасть в Европу по паспорту болельщика

Обратно в РФ: кто хочет попасть в Европу по паспорту болельщика - Фото
Фото: скриншот видео

Эстонские пограничники сообщили о фактах незаконного пересечения границы мигрантами, у которых был паспорт болельщика

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Страны ЕС на границе с Россией начали отлавливать нелегалов с паспортом болельщика — Fan ID. Об этом сообщает Delfi.

По информации департамента полиции и погранохраны, такие случаи уже были на эстонских погранпунктах.

Финляндия и Латвия тоже сообщают об аналогичных случаях.

Ранее Германия уже предупреждала о возможном наплыве нелегалов по Fan ID.

"Болельщики, у которых есть Fan ID, могли въехать на территорию РФ без визы еще за 10 дней до начала первого матча ЧМ. С этим документом разрешено безвизовое пребывание в России еще 10 дней после последнего матча ЧМ", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны Оля Кивистик отметила, что 10 июня эстонские пограничники задержали на железнодорожном погранпункте граждан Нигерии, которые приехали в Россию по Fan ID.

Поскольку у них отсутствовала виза, разрешающая въезд в Эстонию, то граждан Нигерии отправили обратно в Россию.

В Москве суд оштрафовал украинского болельщика, который выбежал на поле во время матча Россия-Саудовская Аравия на чемпионате мира по футболу.

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Теги: эстония, чм-2018, паспорт болельщика, Fan ID
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