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24.07.2018, 12:47

Ольга Харлан больше не чемпионка мира по фехтованию

Ольга Харлан больше не чемпионка мира по фехтованию - Фото
Ольга Харлан (фото - скриншот с видео)

Украинка Ольга Харлан покинула чемпионат мира на стадии 1/16 финала, проиграв китаянке

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Украинская саблистка Ольга Харлан завершила выступления на чемпионате мира по фехтованию на стадии 1/16 финала.

Он прекратила борьбу по защите титула чемпионки мира, уступив 35-й строчке мирового рейтинга FIE Яци Шао из Китая со счетом 13:15.

Соревнования проходят в китайском Уси. Харлан начала выступление под первым номером посева.

В стартовом поединке, в 1/32 финала, украинская саблистка с легкостью одолела Мариссу Понич из Канады (15:7).

В 1/16 финала выступление также закончила другая украинка Алина Комащук. На этой стадии Комащук уступила итальянке Ирен Векки (12:15). Причем этапом ранее Векки выбила из борьбы еще одну представительницу от Украины Юлию Бакастову, обыграв ее со счетом – 15:7.

Елена Воронина, в свою очередь, не смогла преодолеть квалификацию, не справившись с Понич (14:15), и закончила выступление на мировом первенстве в первый соревновательный день. 

18 июля сообщалось, что украинский шпажист Богдан Никишин завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в Нови-Сад, Сербия. Об этом сообщает Федерация фехтования Украины. 

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Теги: фехтование, ольга харлан, чемпионат мира по фехтованию, чемпионка мира по фехтованию
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