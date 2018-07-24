Ольга Харлан больше не чемпионка мира по фехтованию

Ольга Харлан (фото - скриншот с видео)

commenthover

Украинка Ольга Харлан покинула чемпионат мира на стадии 1/16 финала, проиграв китаянке

Реклама

Реклама

Украинская саблистка Ольга Харлан завершила выступления на чемпионате мира по фехтованию на стадии 1/16 финала.

Он прекратила борьбу по защите титула чемпионки мира, уступив 35-й строчке мирового рейтинга FIE Яци Шао из Китая со счетом 13:15.

Соревнования проходят в китайском Уси. Харлан начала выступление под первым номером посева.

В стартовом поединке, в 1/32 финала, украинская саблистка с легкостью одолела Мариссу Понич из Канады (15:7).

В 1/16 финала выступление также закончила другая украинка Алина Комащук. На этой стадии Комащук уступила итальянке Ирен Векки (12:15). Причем этапом ранее Векки выбила из борьбы еще одну представительницу от Украины Юлию Бакастову, обыграв ее со счетом – 15:7.

Елена Воронина, в свою очередь, не смогла преодолеть квалификацию, не справившись с Понич (14:15), и закончила выступление на мировом первенстве в первый соревновательный день.

18 июля сообщалось, что украинский шпажист Богдан Никишин завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в Нови-Сад, Сербия. Об этом сообщает Федерация фехтования Украины.