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13.08.2018, 10:37

Организация WBA сделала украинца Ломаченко "суперчемпионом"

Организация WBA сделала украинца Ломаченко "суперчемпионом" - Фото
Василий Ломаченко (фото - instagram.com/lomachenkovasiliy)

Лучший вне зависимости от весовой категории боксер мира получил от Всемирной боксерской ассоциации ни к чему не обязывающее звание

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Одна из организаций в профессиональном боксе, Всемирная боксерская ассоциация (WBA), решила сделать своего чемпиона мира Василия Ломаченко "суперчемпионом". Об этом пишет сайт Vringe.

Украинец в мае победил чемпиона мира WBA в легком весе Хорхе Линареса (44-4, 27 КО).

Поскольку уроженца Белгород-Днестровского определили в "суперчемпионы", WBA решила организовать бой за освободившийся титул "обычного" чемпиона. Его разыграют все тот же Линарес и Дауд Йордан (38-3, 26 КО) из Индонезии.

Таким образом, в дивизионе до 61,2 кг будет якобы два чемпиона мира только по одной этой версии.

В мире профибокса ценность на мировом уровне имеют пояса четырех организаций: WBC, WBO, IBF и WBA. Последняя навлекает на себя критику за то, что постоянно санкционирует поединки за разномастные титулы "чемпиона мира": "обычный", "временный", "супер-" и так далее, тем самым обесценивания само понятие лучшего боксера планеты.

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12 мая Ломаченко дебютировал в легком весе, отобрав титул WBA у лучшего по версии журнала The Ring боксера дивизиона - венесуэльца Линареса, нокаутировав того в 10 раунде. После боя Василий перенес артроскопическую операцию и лечил правое плечо, в больнице его проведал знаменитый киноактер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер.

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Теги: Василий Ломаченко, спорт, бокс, чемпион мира, wba
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