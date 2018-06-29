Панама-Тунис 1:2: волевая игра аутсайдеров на ЧМ-2018

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Сборные Туниса и Панамы утратили шансы на выход в плей-офф, но здорово отыграли заключительный матч

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Тунис и Панама встречались в заключительном матче в группе G на чемпионате мира по футболу, пишет iSport.

Поединок ничего не решал с турнирной точки зрения – обе сборные раньше утратили шансы на выход в плей-офф.

Тунис начал активнее, полностью забрав мяч под свой контроль, однако территориальное превосходство африканцев не давало им никаких преимуществ перед оппонентом. А вот забила первый гол в матче Панама.

Первая опасная атака панамцев завершилась дальним ударом от Родригеса, мяч по дороге зацепил защитника Туниса Мерья и, сменив траекторию, оказался в сетке ворот.

Тунис обязан был сравнивать счет еще в первом тайме. Бен-Юссеф опасно пробивал головой в дальний угол, но мяч разминулся со стойкой в нескольких сантиметрах.

Второй тайм вновь начался с атак "карфагенских орлов", в которых они были уже значительно успешнее. На 51-й минуте игры Хазри выверенным пасом нашел в штрафной площади Бен-Юссефа, а тому оставалось лишь правильно подставить ногу – 1:1.

Тунис продолжил атаковать и сумел выйти вперед уже через 15 минут. На этот раз уже Вахби Хазри оказался в объятии партнеров после того, как успешно открылся на дальней стойке и переправил мяч в сетку.

Панама попыталась отыграться, а наиболее близким к забитому мячу был Барсенас, но в некоторых ситуациях его удары отбивал голкипер, а раз арбитр не засчитал забитый мяч, углядев фол в атаке.

Таким образом, Тунис добывает волевую победу на Панамой, выиграв впервые на чемпионате мира за 40 лет.

В параллельно матче Англия проиграла Бельгии со счетом 0:1.

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