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08.09.2018, 12:24

Украинка стала чемпионкой мира в стрельбе

Украинка стала чемпионкой мира в стрельбе - Фото
Елена Костевич в центре (фото - issf-sports.org)

Украинка Елена Костевич в финале соревновалась с россиянкой Виталиной Бацарашкиной и показала лучший результат

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Украинская спортсменка Елена Костевич стала чемпионкой мира по стрельбе с пистолета на дистанции 25 метров. Об этом сообщается на сайте Международной федерации спортивной стрельбы.

Соревнования проходили в Южной Корее. Костевич набрала 37 баллов, такой же результат показала россиянка Виталина Бацарашкина, но у нее было больше промахов. 

"Я очень счастлива, это был эпический финал. Я хочу посвятить свой титул мужу и дочке", - сказала Костевич после победы в финале. 

В июне украинский шпажист Богдан Никишин завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в Нови-Сад, Сербия.

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Теги: чемпионат мира, чемпионка, стрельба, Елена Костевич
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