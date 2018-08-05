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05.08.2018, 23:58

Пловец Романчук выиграл вторую медаль Чемпионата Европы-2018

Пловец Романчук выиграл вторую медаль Чемпионата Европы-2018 - Фото
Михаил Романчук (фото - iSport.ua)

Украинский пловец прошел две дистанции - на 400 и 1500 метров вольным стилем

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Украинский пловец Михаил Романчук выиграл вторую медаль на объединенном чемпионате Европы по олимпийским видам спорта, который проходит в шотландском Глазго. 

После победы на дистанции 400 метров вольным стилем, он вышел в финал на дистанции почти в четыре раза длиннее и взял серебро в заплыве на 1500 метров.

Олимпийский чемпион из Италии Грегорио Палтриньери занял третье местро. Золото у немца Флориана Веллбрука.

Еще один украинец Сергей Фролов показал в финальном заплыве седьмой результат.

В еще одном финале дня, где была представлена Украина - в мужском заплыве на 100 м вольным стилем наш Сергей Шевцов финишировал седьмым.

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Сегодня, 5 августа, сборная Украины по артистическому плаванию, как теперь называют синхронное плавание, завоевала золотую медаль на объединенном чемпионате Европы по олимпийским видам спорта, который проходит в шотландском Глазго.

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Теги: Чемпионат Европы, плавание, олимпийские виды спорта, пловец, гласго
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