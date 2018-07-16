Победитель Кличко супертяжеловес Джошуа встретится с Поветкиным

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Бой олимпийских чемпионов-супертяжеловесов - победителя Владимира Кличко и проигравшего Владимиру Кличко - состоится 22 сентября в Лондоне

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22 сентября в Лондоне на арене "Уэмбли" местный фаворит, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) встретится с обязательным претендентом из РФ Александром Поветкиным (34-1, 24 КО). Об этом сообщила пресс-служба организаторов шоу Matchroom Boxing.

В апреле 2017 года британец нокаутировал Владимира Кличко, а в нынешнем марте провел объединительный бой с чемпионом WBO Джозефом Паркером.

"Поветкин — серьезный соперник, буду очень тщательно к нему готовиться. У него невероятный опыт, и надо быть глупцом, чтобы недооценивать его", - заявил чемпион в эфире Sky Sports.

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Россиянин напомнил, что это будет бой олимпийских чемпионов.