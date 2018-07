Победитель Кличко супертяжеловес Джошуа встретится с Поветкиным

Постер: Matchroom Sports

22 сентября в Лондоне на арене "Уэмбли" местный фаворит, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) встретится с обязательным претендентом из РФ Александром Поветкиным (34-1, 24 КО). Об этом сообщила пресс-служба организаторов шоу Matchroom Boxing.

В апреле 2017 года британец нокаутировал Владимира Кличко, а в нынешнем марте провел объединительный бой с чемпионом WBO Джозефом Паркером.

