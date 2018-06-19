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19.06.2018, 22:00

Польша неожиданно проиграла Сенегалу 1:2 на ЧМ-2018

Польша неожиданно проиграла Сенегалу 1:2 на ЧМ-2018 - Фото
Фото: Getty Images

Сборная Польши по футболу смогла забить Сенегалу только гол престижа в конце матча

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Сегодня, 19 июня, сборная Сенегала по футболу неожиданно обыграла Польшу на чемпионате мира. Как сообщает iSport, Сенегал атаковал часто и опасно. Защита поляков смотрелась более нервозно, чем защитники у противоположных ворот.

Сенегальский защитник Папа Гуйе после скидки Садио Мане решился на удар из-за штрафной. Мяч не летел в створ, но нога Тьяго Сионека стала на пути мяча и он рикошетом оказался в сетке.

Второй тайм начался спокойно. Сенегал контратаковал, ожидая ошибок соперника, и африканская команда ее дождалась. Полузащитник Гжегож Крыховяк ошибся, отдав передачу назад на голкипера, нападающий Мбайме Ньянг подхватил мяч и пробросил его мимо голкипера, а потом забил в пустые ворота.

За оставшиеся полчаса поляки сумели забить гол престижа - на 86 минуте. Крыховяк после подачи Камиля Гросицки с точки пенальти нанес точный удар головой в правый угол ворот.

Однако после этого у Польши не было серьезных моментов, и матч завершился со счетом 2:1 в пользу Сенегала.

За пару часов до этого так же неожиданно - и с тем же счетом - Япония выиграла у Колумбии. Ощущение от чемпионата как триумфа аутсайдеров усиливается.

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Теги: польша, чм-2018, Сенегал
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