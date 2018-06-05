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05.06.2018, 10:22

Польша предупредила об угрозе терактов на ЧМ-2018 в РФ

Польша предупредила об угрозе терактов на ЧМ-2018 в РФ - Фото
Фото: скриншот видео

Нельзя исключить терактов в городах-хозяевах турнира, подчеркнули в Министерстве иностранных дел Польши

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Министерство иностранных дел Польши предупреждает о возможных терактах во время чемпионата мира по футболу в РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"В России существует угроза терактов, и она может возрасти в связи с чемпионатом мира по футболу, который начинается 14 июня. Нельзя исключить терактов в городах-хозяевах турнира", - отмечается в сообщении для польских болельщиков.

Им рекомендуют соблюдать осторожность на стадионах, в секторах болельщиков и общественном транспорте.

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Полякам не советуют посещать временно оккупированный Крым и Северный Кавказ.

"Помните, что Польша не признала аннексию Россией крымского полуострова и не имеет возможности предоставить гражданам, которые проживают там, польскую консульскую помощь", - говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел призывает футбольных фанатов из Украины, которые собираются летом ехать на чемпионат мира по футболу к оккупантам в Россию, зарегистрироваться на всякий случай в онлайн-системе ДРУГ.

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Теги: бойкот чм-2018, болельщики, мид польши
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