Польша-Япония 1:0: в плей-офф ЧМ-2018 выходит Япония

Ян Беднарек (фото - Getty Images)

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Впервые в истории мундиалей сборная прошла группу благодаря показателям фэйр-плей

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Сборная Польши по футболу выиграла у Японии со счетом 1:0 в сегодняшнем матче, но все равно покидает чемпионат. Об этом сообщает iSport.

Со стартовых минут обе команды демонстрировали неплохой футбол, но японцы атаковали острее. Несколько раз показал отличные сейвы вратарь поляков Фабианьски.

Во второй половине встречи особо ничего не изменилось – "синие самураи" продолжали создавать моменты у ворот соперника. Атаковала Япония, а забила Польша. На 60-й минуте Беднарек замкнул подачу со стандарта.

Японцы после этого пошли в атаку, однако все это продолжалось до забитого гола в параллельном матче Сенегал-Колумбия, колумбийцы вышли вперед.

В конце матча Польша с Японией просто отказывались бегать. Фанаты их освистали.

Как бы то ни было, поляки сумели добыть первую победу на ЧМ-2018. А японцы хоть и проиграли, но все равно вышли в 1/8 финала. Впервые в истории мундиалей сборная прошла группу благодаря показателям фэйр-плей – у Японии (4) на две желтые карточки меньше, чем у Сенегала (6).

Сенегал, соответственно, впервые в истории выбыл из-за карточек. К тому же, он так и не смог забить Колумбии ответный гол.

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