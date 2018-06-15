Португалия-Испания 3:3, хет-трик Роналду: итоги матча ЧМ-2018

Криштиану Роналду (фото - Facebook сборной Испании)

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Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду забил три мяча в ворота сборной Испании

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В чрезвычайно насыщенном матче чемпионата мира по футболу 15 июня сборная Португалии сыграла вничью со сборной Испании.

На четвертой минуте Криштиану Роналду забивает пенальти. 1:0, Португалия впереди.

На 18 минуте Роналду снова бил штрафной, но мяч попал в стенку.

На 24 минуте испанец Диего Коста получил мяч у штрафной ворот Португалии и забил гол.

25 минута - двойной сейв вратаря португальцев Руи Патрисио, великолепная работа.

35 минута - испанец Андрес Иньеста пробивает, но мимо ворот.

На 44 минуте Роналду удвоил результат своей команды, пробив издалека. Вратарь испанцев Давид де Хеа не смог удержать мяч.

После дубля Роналду дубль оформил и Коста: на 55 минуте счет стал 2:2. И тут же Начо вывел Испанию вперед.

69-70 минуты ознаменовались заменами: у Португалии их было две, у Испании одна.

На 88 минуте Криш забивает третий мяч в девятку после фола Пике и снова сравнивает счет, 3:3.

Капитан португальской сборной повторил рекорд бывшего игрока сборной Венгрии Ференца Пушкаша: 84 мяча в национальной команде. Кроме того, Криш стал четвертым футболистом в истории, отметившимся в четырех мундиалях - после Уве Зеелера, Пеле и Мирослава Клозе.

Ранее сегодня сборная Уругвая по футболу обыграла сборную Египта со счетом 1:0, а автогол игрока Марокко принес победу сборной Ирана (1:0).

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