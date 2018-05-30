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30.05.2018, 21:19

После финала ЛЧ в Киеве собрали более 4 тысяч тонн мусора

После финала ЛЧ в Киеве собрали более 4 тысяч тонн мусора - Фото
Фото: twitter.com/UWCL

В уборке выделенных для болельщиков локаций участвовали 1400 коммунальщиков

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Из официальных фан-зон финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве на Крещатике и на Контрактовой площади, а также с мест сбора болельщиков - возле парка Шевченко и дворца Украина - было вывезено более четырех тысяч тонн мусора. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Алексей Резников, передает пресс-служба городской администрации.

По его словам, эти территории посетили около 250 тысяч человек. Уборка выделенных для болельщиков локаций осуществлялась в три волны. Вторая и третья волны - после отбытия болельщиков на стадион на матч и после их отъезда. К утру 27 мая Киев был убран. А именно - территория возле НСК Олимпийский, два Meeting points и Контрактовая площадь. На уборке локаций были задействованы коммунальщики со всего города, сказал Резников.

Всего в ночь на 27 мая на уборке работали 1400 коммунальщиков.

В целом коммунальные службы Голосеевского, Печерского, Шевченковского и Подольского районов вывезли 4 тысячи 183 тонны твердых бытовых отходов из фан-зон и территорий Meeting points.

Финальный матч Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и британским "Ливерпулем", который состоялся 26 мая в Киеве, посетили 61 561 человек.

27 мая президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что Киев не допустил ни единой ошибки в организации и проведении финала Лиги чемпионов и готов принять любое мерроприятие такого уровня.

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Теги: Лига чемпионов-2018, уборка мусора
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