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23.07.2018, 13:18

Жеребьевка Лиги чемпионов: киевское Динамо отправится в Прагу

Жеребьевка Лиги чемпионов: киевское Динамо отправится в Прагу - Фото
Фото: fcdynamo.kiev.ua

Первые матчи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА пройдут 7 и 8 августа, ответные — 14 августа

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Соперником киевского "Динамо" по третьему отборочному раунду Лиги чемпионов будет пражская "Славия". Эта пара и другие были определены на состоявшейся в штаб-квартире УЕФА жеребьевке. Клубы из Украины и РФ были разведены.

Первые матчи состоятся 7 и 8 августа, ответные — 14 августа. Те команды, которые проиграют, перейдут в групповой раунд Лиги Европы.

Первый матч "Динамо" состоится в Праге.

Чтобы попасть в основную сетку ЛЧ, обладателям Суперкубка Украины нужно проходить двух соперников. 

Еще пары:

"Стандард" / "Аякс" - vs - "Штурм"
"Бенфика" - "Фенербахче"
"ПАОК" / "Базель" - vs - "Спартак" (Москва)

Это был путь представителей лиг: на этой стадии стартуют шесть команд: "Бенфика" (Португалия), "Динамо" (Украина), "Фенербахче" (Турция), "Спартак" (Россия), "Стандарт" (Бельгия) и "Славия" (Чехия). К ним присоединятся два победителя пути представителей лиг второго отборочного раунда, которые определятся 30 июля и 1 августа.

Ниже - пары пути чемпионов: на этой стадии в борьбу вступают два клуба - "Зальцбург" (Австрия) и "АЕК" (Греция). К ним присоединятся десять победителей "пути чемпионов" второго отборочного раунда, которые определятся 31 июля и 1 августа.

"Селтик" / "Русенборг" - vs - "АЕК"
"Зальцбург" - vs - "Шкендия" / "Шериф"
"Црвена Звезда" / "Судува" - vs - "Легия" / "Трнава"
"Кукеси" / "Карабах" - vs - "БАТЭ" / "ХИК"
"Астана" / "Митьюлланд" - "Динамо Загреб" / "Хапоэль Беэр-Шева"
"Клуж" / "Мальме" - "Лудогорец" / "Види"

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Ранее в группу ЛЧ-2018/2019 автоматически попали 26 команд: "Барселона", "Атлетико", "Реал", "Валенсия", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Бавария", "Шальке", "Хоффенхайм", "Боруссия Д", "Ювентус", "Наполи", "Рома", "Интер", "ПСЖ", "Лион", "Монако", "Порту", "Шахтер", "Брюгге", "Галатасарай", "Виктория", а также российские "Локомотив" и "ЦСКА".

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Теги: футбол, Лига чемпионов, динамо киев, жеребьевка
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