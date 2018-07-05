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05.07.2018, 16:10

"Реал" предложил Роналду новый контракт - СМИ

"Реал" предложил Роналду новый контракт - СМИ - Фото
Криштиану Роналду (фото - Facebook "Реала")

По сообщениям СМИ, "Реал" предложил Криштиану Роналду новый контракт, чтобы оставить его у себя

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Мадридский футбольный клуб "Реал" предложил новый контракт португальцу Криштиану Роналду. Об этом пишет издание Football Italia.

Ранее появилась информация, что туринский "Ювентус" намерен приобрести Роналду в летнее трансферное окно. На фоне этих слухов "Реал", по имеющимся данным, согласился платить португальцу €30 млн в год.

Сообщалось, что итальянский клуб уже достиг устной договоренности с Роналду. Руководство мадридского клуба, в свою очередь, встретилось с агентом игрока Жорже Мендешем. Единственным препятствием трансферу остается только соглашение между испанским и итальянским клубами.

По некоторым данным, "Реал" рассматривает предложение "Ювентуса" в размере €100 млн. Генеральный менеджер туринского клуба Беппе Маротта не подтвердил, но и не опроверг правдивость слухов о Роналду. Итальянский контракт якобы предполагает четырехлетний срок, а зарплата Криша составит те самые €30 млн в год.

До этого писали, что "Юве" сделал предложение "Реалу" в €120 млн за переход Роналду.

Роналду перешел в "Реал" из "Манчестер Юнайтед" летом 2009 года. Сумма трансфера составила €93,4 млн. В минувшем сезоне Криш забил за "сливочных" 44 мяча в 44 матчах и стал победителем Лиги чемпионов в Киеве 26 мая.

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Теги: спорт, футбол, Реал, криштиану роналду, Ювентус
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