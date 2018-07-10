Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
10.07.2018, 19:16

Реал простился с Криштиану Роналду

Реал простился с Криштиану Роналду - Фото
Криштиану Роналду (фото - realmadrid.com)

По условиям контракта, 33-летний нападающий проведет в Ювентусе 9 лет

Реклама
Реклама

Футболист Криштиану Роналду в новом сезоне будет играть за итальянский клуб Ювентус. Соглашение о переходе было подписано с его нынешним клубом Реал Мадрид. Об этом сообщает на официальном сайте Реала.

Согласно условиям контракта, 33-летний португальский нападающий проведет в Ювентусе 9 лет, сообщает ВВС.

Точная сумма контракта пока не объявлена, но, как ожидается она может стать рекордной за всю историю футбола.

В Реале отмечают, что Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбольного клуба с 451 голом в 438 играх. Клуб официально поблагодарил футболиста и отметил, что для Реала Роналду всегда будет одним из его великих символов.

В составе Реала Роналду четыре раза завоевывал самый престижный клубный кубок Европы - Лигу чемпионов.

В конце 2017 года Роналду в пятый раз в своей карьере выиграл Золотой мяч. По числу этих наград футболист сравнялся с аргентинцем Лионелем Месси.

Роналду выигрывал Золотой мяч в 2008 году (тогда он играл за Манчестер Юнайтед), в 2013-м, в 2014-м и 2016 годах, а также неоднократно номинировался на эту премию.

Ранее СМИ сообщали, что Реал рассматривает предложение Ювентуса в размере 100 млн евро за Роналду, а годичная зарплата футболиста составит 30 млн евро.

Читайте также
"Реал Мадрид" - "Ливерпуль": финал Лиги чемпионов онлайн 26.05.2018Триумф на Паралимпиаде: как это было и сколько заплатят чемпионам 19.09.2016
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: криштиану роналду, Ювентус, реал мадрид, футбол
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
"Реал" предложил Роналду новый контракт - СМИ
Спорт "Реал" предложил Роналду новый контракт - СМИ
Стало известно кому и за сколько продадут Роналду - BBC
Спорт Стало известно кому и за сколько продадут Роналду - BBC
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
 