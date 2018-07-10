Реал простился с Криштиану Роналду

Криштиану Роналду (фото - realmadrid.com)

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По условиям контракта, 33-летний нападающий проведет в Ювентусе 9 лет

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Футболист Криштиану Роналду в новом сезоне будет играть за итальянский клуб Ювентус. Соглашение о переходе было подписано с его нынешним клубом Реал Мадрид. Об этом сообщает на официальном сайте Реала.

Согласно условиям контракта, 33-летний португальский нападающий проведет в Ювентусе 9 лет, сообщает ВВС.

Точная сумма контракта пока не объявлена, но, как ожидается она может стать рекордной за всю историю футбола.

В Реале отмечают, что Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбольного клуба с 451 голом в 438 играх. Клуб официально поблагодарил футболиста и отметил, что для Реала Роналду всегда будет одним из его великих символов.

В составе Реала Роналду четыре раза завоевывал самый престижный клубный кубок Европы - Лигу чемпионов.

В конце 2017 года Роналду в пятый раз в своей карьере выиграл Золотой мяч. По числу этих наград футболист сравнялся с аргентинцем Лионелем Месси.

Роналду выигрывал Золотой мяч в 2008 году (тогда он играл за Манчестер Юнайтед), в 2013-м, в 2014-м и 2016 годах, а также неоднократно номинировался на эту премию.

Ранее СМИ сообщали, что Реал рассматривает предложение Ювентуса в размере 100 млн евро за Роналду, а годичная зарплата футболиста составит 30 млн евро.