"Реал" ведет переговоры о переходе вратаря луганской "Зари" - СМИ

Андрей Лунин (фото - zarya-lugansk.com)

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19-летний Андрей Лунин может перейти в королевский клуб

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Голкипер сборной Украины и луганской "Зари" Андрей Лунин может перейти в мадридский футбольный клуб "Реал". Об этом сообщает FootballHub.

Согласно сообщению, клубы находятся в стадии переговоров.

По информации портала, именно "Реал" является фаворитом в борьбе за украинского вратаря.

Ранее сообщалось, что "Заря" уже сумела договориться с "Наполи", что итальянцы купят Лунина за 8 млн евро. Также переговоры о трансфере украинца вел и "Ливерпуль".

В СМИ была информация от отца голкипера о том, что приоритетным вариантом для Лунина является "Наполи".

В прошлом сезоне 19-летний футболист сыграл в 36 матчах во всех турнирах.