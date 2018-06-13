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13.06.2018, 10:27

"Реал" ведет переговоры о переходе вратаря луганской "Зари" - СМИ

"Реал" ведет переговоры о переходе вратаря луганской "Зари" - СМИ - Фото
Андрей Лунин (фото - zarya-lugansk.com)

19-летний Андрей Лунин может перейти в королевский клуб

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Голкипер сборной Украины и луганской "Зари" Андрей Лунин может перейти в мадридский футбольный клуб "Реал". Об этом сообщает FootballHub.

Согласно сообщению, клубы находятся в стадии переговоров. 

По информации портала, именно "Реал" является фаворитом в борьбе за украинского вратаря.

Ранее сообщалось, что "Заря" уже сумела договориться с "Наполи", что итальянцы купят Лунина за 8 млн евро. Также переговоры о трансфере украинца вел и "Ливерпуль".

В СМИ была информация от отца голкипера о том, что приоритетным вариантом для Лунина является "Наполи".

В прошлом сезоне 19-летний футболист сыграл в 36 матчах во всех турнирах.

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Теги: мадридский Реал, футбол, Реал, реал мадрид, андрей лунин, луганская заря, заря, вратарь, голкипер
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