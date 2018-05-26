Роналду разбил оператору бровь: накладывали швы - фото, видео

Криштиану Роналду (фото - скриншот с видео)

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В качестве компенсации он подарил ему тренировочную куртку

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Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду во время открытой тренировки на киевском НСК Олимпийский попал мячом в оператора, который находился за рекламными щитами. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Инцидент произошел вчера, 25 мая. Он попал оператору в бровь и медики наложили Хуану Прието несколько швов.

Отмечается, что футболист сразу же извинился, а в качестве моральной компенсации снял с себя тренировочную куртку и передал ее пострадавшему.

Сегодня, 26 мая, в украинской столице на НСК Олимпийский состоится финал футбольной Лиги чемпионов. За кубок сразятся адридский "Реал" и британский "Ливерпуль".