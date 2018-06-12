Роналду отказался от предложения "Реала" о повышении зарплаты

Криштиану Роналду (фото - Facebook "Реала")

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Форвард "Реала" Криштиану Роналду отказался от предложения клуба повысить ему зарплату до €25 млн в год плюс бонусы

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Нападающий мадридского футбольного клуба "Реал" Криштиану Роналду отказался от предложенного повышения зарплаты до €25 млн в год плюс бонусы. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Предложение позволило бы португальцу зарабатывать в общей сложности около €32,5 млн, однако форвард хочет получать фиксированную зарплату в размере более €30 млн без каких-либо дополнительных условий.

Ранее Роналду дал понять, что может покинуть клуб уже этим летом. Французский "Пари Сен-Жермен" готов предложить ему контракт с годовой зарплатой в €45 млн.

26 мая в Киеве состоялся финальный матч Лиги чемпионов. "Реал" выиграл у "Ливерпуля" со счетом 3:1.

После этого главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан внезапно объявил, что покидает свой пост.