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25.06.2018, 19:25

Россия проиграла Уругваю со счетом 0:3 на ЧМ-2018

Россия проиграла Уругваю со счетом 0:3 на ЧМ-2018 - Фото
Фото: Facebook сборной Уругвая

Сборная России по футболу играла с Уругваем в меньшинстве и пропустила три мяча в свои ворота

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Сегодня, 25 июня, сборная Уругвая по футболу выиграла у России на чемпионате мира со счетом 3:0.

В начале матча команды играли на равных, но сборная страны-агрессора чуть больше позволяла себе нарушений. На третьей минуте нападющий Эдинсон Кавани получил по ногам от российского игрока.

На восьмой минуте полузащитник Денис Черышев пробил в сторону ворот, но мяч попал в защитника Уругвая.

Через минуту - нарушение у Юрия Газинского, арбитр назначил штрафной. Его бил нападающий Луис Суарес и открыл счет.

На 12 минуте Черышев опасно пробил по воротам Уругвая, пытаясь сравнять. Отличный сейв вратаря Фернандо Муслеры.

В следующие семь минут Черышев то отдавал передачи, то пытался завершить атаку сам - неудачно. Но наибольшая неудача его постигла на 23 минуте, когда мяч, посланный издалека Диего Ласкальтом, отрикошетил от его ноги и угодил в ворота Игоря Акинфеева. 2:0.

На 28 минуте полузащитник Роберто Бетанкур мог бы утроить счет Уругвая - российскую сборную спас полузащитник Роман Зобнин. Игорь Смольников получил первую желтую карточку, а через шесть минут - вторую. Он удален с поля, сборная РФ осталась в меньшинстве.

37 минута - бьет Лукас Торрейра, выше ворот.

38 минута - российский тренер решил заменить Черышева на Марио Фернандеса.

Остаток первого тайма прошел без моментов.

Второй тайм начался с того, что Уругвай заработал штрафной, но голом он не увенчался.

53 минута - неплохой момент у нападающего Артема Дзюбы, который не поддержали партнеры по команде.

Тут начал фолить уже Уругвай: на 59 минуте Бетанкур толкнул Зобнина. Бетанкур же и бил в этот момент в направлении ворот, но попал в Сергея Игнашевича.

Через четыре минуты уругвайский тренер сменил Бетанкура на Джорджиана де Арраскаэту.

64 минута - хорошая передача на Кавани, однако он столкнулся с Игнашевичем и упал.

68 минута - неточный удар Година.

Ситуация могла бы измениться на 70 минуте, когда Дзюба упал в штрафной в борьбе с Диего Годином. Потенциальный пенальти. Судья обратился к системе VAR – и не назначил пенальти.

79 минута - Суарес отдал на Кавани. Неудачно, тот ошибся, Уругвай упустил возможность забить третий гол.

82 минута - удар полузащитника Кристиана Родригеса, который вытащил Акинфеев.

85 минута - Федор Смолов обошел двух защитников и пробил вблизи ворот на Дзюбу, но Муслера перехватил этот мяч.

Через две минуты Акинфеев снова выручил свою команду.

89 минута - Россия зарабатывает штрафной. Его бил полузащитник Александр Самедов. В никуда.

На 90 минуте Родригес подошел к воротам РФ, мощный удар - отличный сейв Акинфеева. И тут же на добивании был Кавани, и в этот раз Акинфеев ничего не смог бы сделать. 3:0.

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Теги: Россия, спорт, футбол, чм-2018, Уругвай
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