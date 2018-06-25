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25.06.2018, 19:45

Саудовская Аравия-Египет 2:1: основные моменты матча ЧМ-2018

Саудовская Аравия-Египет 2:1: основные моменты матча ЧМ-2018 - Фото
Фото: Getty Images

Сборная Саудовской Аравии в последний момент добыла свою первую и последнею победу на чемпионате мира по футболу

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Сборные Саудовской Аравии и Египта сегодня встретились в последнем туре группового этапа чемпионата мира по футболу. На последних минутах Саудовская Аравия одержала победу, пишет iSport.

На 22 минуте после вертикальной передачи со своей половины поля Мохаммед Салах выскочил один на один с голкипером Саудовской Аравии и забил гол, перебросив мяч через Аль-Мосайлема.

Через две минуты он мог бы сделать дубль, но пробил неточно.

Еще один момент в первом тайме был у Трезеге, тот получил передачу от Салаха и метил с метров семи в дальнею девятку - мимо.

Аравийцы ответили на последних минутах первого тайма. Сперва египтянин Ахмед Фатхи "привез" пенальти в свои ворота за игру рукой. Фахад Аль-Муваллад пробивал, но голкипер Египта Эссам Эль-Хадари перевел удар в перекладину.

Потом команда Саудовской Аравии получила право пробить еще один пенальти. На этот раз бил Салман Аль-Фарадж – и сравнял счет, 1:1.

Развязка матча случилась за минуту до финального свистка. Аль-Досари ударил в дальний угол. 2:1. Команда Хуана Антонио Пицци добывает первую и последнею победу на ЧМ-2018.

Сборная России сегодня разгромно проиграла Уругваю.

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Теги: чм-2018, футбол, спорт, Египет, Мохаммед Салах, саудовская аравия
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