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06.07.2018, 23:10

Сборная Бразилии не проходит в полуфинал ЧМ-2018

Сборная Бразилии не проходит в полуфинал ЧМ-2018 - Фото
Фото: Getty Images

В четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу сборная Бразилии проиграла бельгийской команде

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Сегодня, 6 июля, на чемпионате мира по футболу сыграли сборные Бразилии и Бельгии. Бразилия проиграла со счетом 1:2.

Атаковать на второй минуте начала Бельгия - Кевин де Брейне перехватил мяч и пробил неточно.

После этого Бразилия начала ктивно прессинговать.

На шестой минуте Неймар оказался на газоне. Потому что Феллайни ударил его по голове локтем — другого способа превзойти Неймара у бельгийских футболистов нет. Судья на это не отреагировал.

Восьмая минута - Тьяго Силва получил мяч с углового, но попал в штангу.

Десятая минута - Паулиньо и Жезус вступили в противоборство за мяч в штрафной, пытались в штрафной протолкнуть мяч в ворота - защитники отправили мяч на угловой.

На 12 минуте Феллайни получил мяч на линии штрафной. Миранда заблокировал его атаку.

Но на 13 минуте Бельгия открыла счет. Вернее, Бельгия тут ни при чем, просто мяч рикошетом от руки Фернандиньо залетел в ворота.

15 минута - Бразилия пытается отыграться, но защита Бельгии на месте.

19 минута - Коутиньо ударил по центру ворот, Куртуа вытащил этот мяч.

На 25 минуте Марсело пробил с угла штрафной - к сожалению, в руки Куртуа.

26 минута - Азар отпасовал Де Брейне, тот - Лукаку, но Тьяго Силва отобрал у них мяч.

Через минуту ворота Куртуа атаковал Виллиан, однако Вертонгену удалось нейтрализовать атаку.

И тут же Жезус подпрыгнул и пробил, но мяч прошел мимо левой штанги.

На 32 минуте Бельгия удвоила счет. Лукаку отдал на Де Брейне, тот ударил в дальний угол.

38 минута - хороший сейв Куртуа после удара Коутинью.

42 минута - прекрасный сейв Алиссона после удара Компани.

На 44 минуте Неймар прошел в бельгийскую вошел в штрафную, но Витсель и Феллайни отобрали у него мяч. А на последней минуте первого тайма - снова Неймар на газоне и снова арбитру все равно.

Второй тайм начался мощным прострелом Марсело на 51 минуте, увы, мимо ворот.

Через десять минут - снова прострелил Марсело, снова неудачно.

На 76 минуте Бразилия смогла размочить счет. Аугусто пробил прямо в угол с подачи Коутинью.

На 78 минуте Неймар мог бы удвоить результат, но его удар пришелся выше ворот. Еще через две минуты мимо пробил Аугусто, буквально в нескольких сантиметрах от ворот.

Оставшееся время игра велась на бельгийской половине, где бразильцы пытались сравнять, а также справиться с грубостью бельгийцев.

90+1 минута - на этот раз бельгиец заехал Неймару по лицу, но арбитру это было безразлично.

Итог - в полуфинал проходит Бельгия.

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Теги: чм-2018
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