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15.07.2018, 20:00

Сборная Франции выиграла ЧМ-2018

Сборная Франции выиграла ЧМ-2018 - Фото
Фото: Getty Images

В финальном матче чемпионата мира по футболу хорваты проиграли французам со счетом 2:4

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В финальном матче чемпионата мира по футболу сборная Франции при помощи судьи обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2.

На 18 минуте Манджукич перехватил подачу Антуана Гризманна со штрафного - и забил в свои ворота. 1:0, Франция впереди.

Через десять минут хорваты исправили свою ошибку: Перишич взял мяч от Модрича на углу и отправил его в ворота.

Увы, еще через десять минут Гризманну удалось переиграть Субашича, 2:1.

Во втором тайме еще более заметно, что арбитр видит фолы исключительно со стороны хорватов.

На 59 минуте Поль Погба после паса Гризманна забил гол в ворота Субашича. И через шесть минут забил уже Мбаппе, 4:1.

На 69 минуте Манджукич обыграл Льориса, который попытался изобразить дриблинг, и забил. 4:2.

Судья добавил пять минут к основному времени, но в итоге закончил матч секунд на десять раньше.

Напомним, третье место на ЧМ-2018 заняла сборная Бельгии.

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Теги: чм-2018, футбол, спорт, франция, хорватия, Антуан Гризманн, Домагой Вида
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