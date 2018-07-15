Сборная Франции выиграла ЧМ-2018

В финальном матче чемпионата мира по футболу сборная Франции при помощи судьи обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2.
На 18 минуте Манджукич перехватил подачу Антуана Гризманна со штрафного - и забил в свои ворота. 1:0, Франция впереди.
Через десять минут хорваты исправили свою ошибку: Перишич взял мяч от Модрича на углу и отправил его в ворота.
Увы, еще через десять минут Гризманну удалось переиграть Субашича, 2:1.
Во втором тайме еще более заметно, что арбитр видит фолы исключительно со стороны хорватов.
На 59 минуте Поль Погба после паса Гризманна забил гол в ворота Субашича. И через шесть минут забил уже Мбаппе, 4:1.
На 69 минуте Манджукич обыграл Льориса, который попытался изобразить дриблинг, и забил. 4:2.
Судья добавил пять минут к основному времени, но в итоге закончил матч секунд на десять раньше.
Напомним, третье место на ЧМ-2018 заняла сборная Бельгии.