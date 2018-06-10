Сборная Украины по баскетболу 3х3 пробилась в 1/4 чемпионата мира

Фото: fbu.ua

commenthover

В четвертьфинале Украина встретится со сборной Словении

Реклама

Реклама

Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира обыграла Иорданию и вышла в 1/4 турнира. Об сообщает Федерация баскетбола Украины.

Согласно сообщению, в группе с украицами были Латвия, Нигерия, Хорватия и Иордания.

Украинская сборная после четырех матчей занимает второе место в турнирной таблице.

Спортсмены из Украины имеют на своем счету три победы и одно поражение. Уступила украинский команда только сборной Латвии. Это не помешало украинцам выйти в плей-офф, куда попадают две лучшие команды группы.

В четвертьфинале 12 июня Украина сыграет против сборной Словении.

24 февраля сборная Украины по баскетболу обыграла в гостях команду Латвии в квалификации к чемпионату мира 2019 года. Поединок в Риге закончился со счетом 82:68.