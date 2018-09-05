У сборной по футболу новая форма с надписью "Слава Украине": фото

Фото: ФФУ

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К традиционным комплектам формы синего и желтого цвета добавили еще один - белого цвета

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Сборная Украины по футболу презентовала новый дизайн формы, сообщает Федерация футбола Украины.

Кроме традиционных синих и желтых цветов, появился третий комплект - белый. На обратной стороне всех футболок написано "Слава Украине!".

Для вратаря сделали два комплекта формы - оранжевого и черного цветов.

Впервые в новой форме сборная сыграет 6 сентября - в дебютном матче Лиги наций против сборной Чехии в чешском городе Угерске Градиште.

Раньше СМИ сообщали, что бывший голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский может пополнить тренерский штаб национальной команды.