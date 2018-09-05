У сборной по футболу новая форма с надписью "Слава Украине": фото

Сборная Украины по футболу презентовала новый дизайн формы, сообщает Федерация футбола Украины.
Кроме традиционных синих и желтых цветов, появился третий комплект - белый. На обратной стороне всех футболок написано "Слава Украине!".
Для вратаря сделали два комплекта формы - оранжевого и черного цветов.
Впервые в новой форме сборная сыграет 6 сентября - в дебютном матче Лиги наций против сборной Чехии в чешском городе Угерске Градиште.
Раньше СМИ сообщали, что бывший голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский может пополнить тренерский штаб национальной команды.