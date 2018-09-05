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05.09.2018, 08:20

У сборной по футболу новая форма с надписью "Слава Украине": фото

У сборной по футболу новая форма с надписью "Слава Украине": фото - Фото
Фото: ФФУ

К традиционным комплектам формы синего и желтого цвета добавили еще один - белого цвета

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Сборная Украины по футболу презентовала новый дизайн формы, сообщает Федерация футбола Украины. 

Кроме традиционных синих и желтых цветов, появился третий комплект - белый. На обратной стороне всех футболок написано "Слава Украине!". 

Для вратаря сделали два комплекта формы - оранжевого и черного цветов. 

Впервые в новой форме сборная сыграет 6 сентября - в дебютном матче Лиги наций против сборной Чехии в чешском городе Угерске Градиште. 

Раньше СМИ сообщали, что бывший голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский может пополнить тренерский штаб национальной команды. 

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Теги: футбол, сборная украины по футболу, форма
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