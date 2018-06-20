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20.06.2018, 14:50

Сборная Украины сыграет матч с Италией: названы дата и место

Сборная Украины сыграет матч с Италией: названы дата и место - Фото
Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

Также осенью подопечные Андрея Шевченко примут дома сборную Чехии

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Украинская футбольная сборная этой осенью сыграет выездной товарищеский матч с итальянцами. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Спарринг пройдет 10 октября 2018 года на стадионе Луиджи Феррарис в Генуе. Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

В ФФУ напоминают, что в октябре команда Андрея Шевченко проведет еще одну встречу: 16-го числа в рамках третьего тура Лиги наций Украина дома примет Чехию.

3 июня 2018 года украинская национальная команда провела разгромный товарищеский матч со сборной Албании – подопечные Андрея Шевченко выиграли со счетом 4:1.

Ранее сегодня, 20 июня, сообщалось, что мадридский "Реал" выкупил у луганской "Зари" вратаря Андрея Лунина. По данным СМИ, переход 19-летнего футболиста обошелся испанцам в 14 миллионов евро.

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Теги: футбол, сборная украины по футболу, товарищеский матч, сборная украины, матч украина италия
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