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02.08.2018, 10:05

Сборную Украины по биатлону пополнят три российские спортсменки

Сборную Украины по биатлону пополнят три российские спортсменки - Фото
Фото: НОК Украины

Девушки присоединятся к юниорской сборной Украины по биатлону

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Три российские спортсменки присоединятся к юниорской сборной Украины по биатлону. С ними продолжит работать тренер Илья Лопухов, цитируют на странице сайта Biathlon.com.ua в Facebook президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака.

Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко будут выступать за юниорскую сборную Украины по биатлону. Изначально девочки прошли сборы с белорусской командой, рассказал Брынзак. Позже спортсменки обратились к президенту ФБУ и получили приглашение в юниорскую сборную. Родители девочек – украинцы, биатлонистки уже оформляют документы по получению гражданства.

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С ними продолжит работать и тренер Илья Лопухов. Он также переезжает в Украину.

"Лопухов продолжает работать с ними, мы подключили еще и Валентину Шевченко. Насколько я знаю, планируется, что молодые спортсменки из национальной команды тоже будут работать в юношеской группе, таким образом формируя ближайшие резерв первой команды и параллельно готовясь к своим соревнованиям - юношеским стартам и Кубку IBU", - добавил Брынзак.

В июле украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла Анастасию Потапову (РФ) в финале турнира ITF в Риме с призовым фондом 60 тысяч долларов. Титул в Италии стал для 18-летней теннисистки третьим в профессиональной карьере.

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Теги: биатлон, российские спортсменки, юниорская сборная, ФБУ, Владимир Брынзак
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