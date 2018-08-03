Сегодня состоится украинское дерби Динамо-Шахтер: коротко о матче

Иллюстрация: dynamo.kiev.ua

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Киевляне не проигрывают дончанам уже в пяти встречах чемпионата подряд

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Сегодня, 3 августа, в третьем туре украинской Премьер-лиги на НСК Олимпийский в Киеве во второй раз за 2018 год встретятся гранды отечественного футбола - местное "Динамо" и донецкий "Шахтер".

Обе команды успешно стартовали в чемпионате страны, взяв по две победы: дончане без проблем прошли новичков - "Десну" (2:0) и "Арсенал" (3:0), а киевляне не без труда одолели "Ворсклу" (1:0) и намаялись со "Львовом" (1:0).

19 мая в рамках УПЛ киевляне одолели противника со счетом 2:1, а 21 июля в Одессе бело-голубые и горняки сразились уже за Суперкубок: победу снова одержало "Динамо".

"Ожидаю настоящую битву. Думаю, будет полный ажиотаж, с не менее чем тридцатью тысячами болельщиков на трибунах", - считает главред журнала "Футбол" Артем Франков.

"Динамо" (Киев) - vs - "Шахтер" (Донецк)

3 августа, Киев, НСК "Олимпийский"

19:00

Арбитр матча: Юрий Можаровский (Львов)

Ассистенты арбитра: Александр Войтюк (Запорожье), Семен Шлончак (Черкассы)

Четвертый арбитр: Виталий Романов (Днипро)

Наблюдатель арбитража: Виктор Швецов (Одесса)

Ориентировочные составы:

Динамо: Бойко, Бурда, Кадар, Морозюк, Кендзера, Сидорчук, Вербич, Цыганков, Гармаш, Буяльский, Беседин.

Шахтер: Пятов, Данченко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Патрик, Фернандо, Марлос, Коваленко, Мораес.

Из-за футбола метро сегодня в Киеве изменит график работы.

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Вчера сыграли молодежные составы команд: на 92-й минуте матча "Динамо" забило решающий гол и победило 2:1. Запись этого матча доступна здесь.