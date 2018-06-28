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28.06.2018, 20:55

Сенегал-Колумбия 0:1: сборная Сенегала покидает ЧМ-2018

Сенегал-Колумбия 0:1: сборная Сенегала покидает ЧМ-2018 - Фото
Фото: Getty Images

Сборная Сенегала не смогла отыграться в матче с Колумбией

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Сегодняшний матч между сборными Сенегала и Колумбии на чемпионате мира по футболу неожиданно изменил ситуацию в группе H.

Сенегальцы в первых двух турах набрали 4 очка показали крепкую слаженную игру. Колумбийцы же внезапно проиграли Японии, но выиграли у Польши. Поэтому сборную Сенегала вполне устраивала ничья, но после их предыдущих игр от африканцев ожидали победы. При этом букмекеры фаворитом назвали Колумбию. И оказались правы.

Атаковать начала Колумбия. На 12 минуте Кинтеро пробил со штрафного. Хорошая работа голкипера Сенегала Ндиайе.

На 15 минуте Садио Мане отдал мяч партнеру, но атаку заблокировала защита Колумбии.

Через две минуты Санчес сфолил против Мане в штрафной. Сначала судья намеревался назначить пенальти, но после просмотра видеоповтора передумал и не дал даже штрафного.

Видимо, после этого Колумбия почувствовала себя совсем свободно в плане фолов и нарушала весь матч.

25 минута — капитал колумбийской сборной пробил по воротам, офсайд.

35 минута — Санчес толкнул Мане в спину рукой, судья назначил штрафной. Мане его и бил, но очень неточно.

В конце первого тайма Мохика получил травму, а потом нарушил правила, желтая карточка. На этом команды разошлись на перерыв.

На 57 минуте к воротам Сенегала снова помчался Фалькао. Первую атаку остановила защита сенегальцев, во второй раз мяч забра вратарь.

На 63 минуте Мане пробивал штрафной, но, к сожалению, неточно.

66 минута — неточность уже у Фалькао.

На 67 минуте Садио Мане чуть было не забил автогол. Вратарь вытащил.

И через пять минут Колумбия дожала и забила Сенегалу гол. Это Йерри Мина, получив мяч с углового, отправил его в ворота.

Сенегал сразу попытался отыграться, очень неплохо пробив с углового. Оспина выручил свою команду, но получил при этом по носу. Еще один опасный момент — 77 минута, Кейт пробивал с углового. Снова хороший сейв Оспины.
С этого момента игра шла преимущественно на колумбийской половине поля, Сенегал активно атаковал, но счет на табло, увы, не изменился. В плей-офф вышла Колумбия.

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Теги: чм-2018
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