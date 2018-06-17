Сербия-Коста-Рика 1:0: основные моменты игры ЧМ-2018

Кейлор Навас (фото - Getty Images)

commenthover

Вратарь Коста-Рики Навас весь матч спасал свою команду от атак сербов, ошибившись только один раз

Реклама

Реклама

Сегодня, 17 июня, сборная Сербии по футболу с минимальным счетом обыграла Коста-Рику.

Первый тайм прошел без голов и особо опасных моментов. Однако обратила на себя внимание игра вратаря костариканцев и мадридского "Реала" Кейлора Наваса.

Особенно хорошо он среагировал на 43 минуте, когда полузащитник Сергей Милинкович-Савич пробил через себя в падении. Впрочем, арбитр все равно зафиксировал офсайд в этом моменте.

Второй тайм сначала был еще спокойнее первого — до нарушения со стороны полузащитника Давида Гусмана. На 55 минуте он сыграл руками против форварда сербов Александара Митровича, за что и получил желтую карточку, а Сербия получила возможность пробить штрафной. На 56 минуте Александар Коларов отправил мяч прямо в девятку.

Это была единственная ошибка Наваса. До конца игры он показал несколько отличных сейвов. Но его коллеги по команде не смогли обойти сербскую оборону, хотя эти сборные равны по классу. Сербы уже получили преимущество и могли сконцентрироваться именно на обороне, отражая атаки костариканцев.

Матч закончился со счетом 1:0.

Результаты вчерашних матчей:



