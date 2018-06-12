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12.06.2018, 15:46

"Шахтер" сможет бесплатно получить португальского хавбека - СМИ

"Шахтер" сможет бесплатно получить португальского хавбека - СМИ - Фото
Вильям Карвалью (фото - скриншот с видео)

После расторжения контракта со "Спортингом" футболист перейдет в другой клуб на бесплатной основе

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Полузащитник сборной Португалии Вильям Карвалью, которым, по сообщениям СМИ, интересуется ФК "Шахтер", расторг контракт с лиссабонским "Спортингом" и потому его переход в новый клуб состоится на бесплатной основе. Об этом сообщает L’Equipe.

Согласно сообщению, "Спортинг" покинули уже шесть игроков, среди которых вратарь Руи Патрисиу, полузащитники Желсон Мартинш и Бруну Фернандеш, а также нападающий Бас Дост. Помимо них из клуба ушел и наставник Жорже Жезуш.

Отмечается, что причиной расторжения контрактов с португальским клубом стал инцидент с прорывом агрессивных фанатов команды на территорию базы клуба. В результате нападения болельщиков футболисты получили травмы.

Ранее СМИ писали, что в 26-летнем Карвалью заинтересован не только украинский клуб, но и английский "Эвертон".

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Теги: футбол, шахтер, Вильям Карвальо, хавбек
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