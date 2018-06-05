Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.06.2018, 11:29

Шесть городов получили деньги на строительство Дворцов спорта

Шесть городов получили деньги на строительство Дворцов спорта - Фото
Фото: fbu.ua

На проекты строительства современных спортивных арен пять городов получат из бюджета по 27 млн грн и еще один - 15 млн грн

Реклама
Реклама

Из государственного бюджета выделили 150 млн грн на строительство шести Дворцов спорта в разных городах Украины. Об этом сообщила Федерация баскетбола Украины. 

По 27 млн грн получат на строительство Хмельницкий, Тернополь, Черкассы, Винница и Львов. Для Дворца спорта в Ровно выделят 15 млн грн. 

Дополнительное финансирование на строительство должны взять из областных и городских бюджетов. Строительство должны начать осенью этого года. 

На рассмотрение комиссии свои проекты представили 11 городов, из которых выбрали шесть. Большинство проектов Дворцов спорта предусматривает три тысячи зрительских мест. 

Читайте также
"Реал Мадрид" - "Ливерпуль": финал Лиги чемпионов онлайн 26.05.2018Триумф на Паралимпиаде: как это было и сколько заплатят чемпионам 19.09.2016
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: строительство, финансирование, Дворец спорта
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Газпром хочет построить газохимический завод за $20 млрд
ТЭК Газпром хочет построить газохимический завод за $20 млрд
Оттолкнулись от дна. В Киеве выросли продажи жилья
Недвижимость Оттолкнулись от дна. В Киеве выросли продажи жилья
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 