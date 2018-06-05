Шесть городов получили деньги на строительство Дворцов спорта

Фото: fbu.ua

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На проекты строительства современных спортивных арен пять городов получат из бюджета по 27 млн грн и еще один - 15 млн грн

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Из государственного бюджета выделили 150 млн грн на строительство шести Дворцов спорта в разных городах Украины. Об этом сообщила Федерация баскетбола Украины.

По 27 млн грн получат на строительство Хмельницкий, Тернополь, Черкассы, Винница и Львов. Для Дворца спорта в Ровно выделят 15 млн грн.

Дополнительное финансирование на строительство должны взять из областных и городских бюджетов. Строительство должны начать осенью этого года.

На рассмотрение комиссии свои проекты представили 11 городов, из которых выбрали шесть. Большинство проектов Дворцов спорта предусматривает три тысячи зрительских мест.