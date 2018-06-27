Швеция-Мексика 3:0: основные моменты игры ЧМ-2018

Сборная Швеции сегодня, 27 июня, выиграоа у сборной Мексики со счетом 3:0 на чемпионате мира по футболу.
Первый тайм прошел активно, обе команды создавали опасные моменты, но голами они не завершились.
На 28 минуте ситуация могла бы измениться - Чичарито сыграл рукой. Но судья, сверившись с VAR, назначил только угловой.
Первый гол Швеция забила на 50 минуте. Людвиг Аугустинссон своим ударом прямо-таки пронзил Гильермо Очоа.
56-57 минуты - травмы у шведов. Сначала Ларссона вынесли с поля, затем Ьерг получил по ребрам. Он же бил штрафной, и в этот момент его сбил Марено. Арбитр назначил пенальти.
62 минута - 2:0 в пользу Швеции, Адреас Гранквист реализовал пенальти как надо.
70 минута - Чичарито с подачи Фабиана хотел отыграться, но пробил выше ворот.
А через четыре минуты у ворот мексиканцев случилась настоящая трагедия. Альварес хотел вывести мяч, отправленный в ворота Швецией, но промазал. 3:0.
Мексиканцы пытались отыграться, но это не получалось. На 81 минуте Корона накинул на на Чичарито, тот отдал Веле. Вела с метра не сумел забить.
К 90 минуте Мексика получила угловой, но упустила этот шанс. 3:0, Швеция впереди.
В параллельном матче случилась сенсация - Германия вылетела с чемпионата, проиграв Южной Корее.
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