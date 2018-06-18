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18.06.2018, 18:55

Швеция-Южная Корея 1:0: итоги игры ЧМ-2018

Швеция-Южная Корея 1:0: итоги игры ЧМ-2018 - Фото
Андреас Гранквист (фото - Getty Images)

На матче чемпионата мира по футболу между Швецией и Южной Кореей судья во второй раз прибегнул к помощи VAR

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Сегодня, 17 июня, сборная Швеции по футболу - "Росомахи" - минимально переиграла сборную Южной Кореи - "Тигров" - на чемпионате мира.

На 20 минуте шведская команда могла открыть счет. Пробивал нападающий Маркус Берг с близкого расстояния, но хорошо сработал вратарь Южной Кореи Чо Хен У.

28 минута - защитник Чжу-Хо Пак просит помощи врачей. Он покинул поле, вместо него вышел Мин-Ву Ким.

На 33 и 36 минутах у "Тигров" были два неплохих момента, но гол забить не получилось.

В конце первого тайма вышедший на замену Мин-Ву Ким сфолил, за что арбитр назначил штрафной. К основному времени он добавил две минуты, но команды этим не воспользовались, счет 0:0.

На 52 минуте - первый действительно опасный удар сборной Южной Кореи в исполнении Ку Джа Чхоля. Мяч пролетел в нескольких сантиметрах от штанги.

В следующие 10 минут свой момент создала Швеция - бил защитник Понтус Янссон, но корецев снова выручил вратарь. Также команды по очереди фолили. После очередного нарушения, которое судья зафиксировал с помощью системы VAR, “Росомахи” получили возможность пробить штрафной.

И на 65 минуте капитан шведской сборной Андреас Гранквист забил с пенальти.

С этого момента нарушений на поле стало вдвое больше.

На 73 минуте помошь врачей понадобилась уже Бергу, но с поля он не ушел, продолжил игру. Затем за помощью обратился полузащитник Себастьян Ларссон. Тренеру пришлось выпустить вместо него Свенссона.

До конца матча "Росомахи" плотно окопалась у своих ворот. Сборная Южной Кореи создавала моменты, но их было недостаточно, чтобы прорвать оборону. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу Швеции.

Итоги вчерашних матчей:
Сербия-Коста-Рика - 1:0;
Германия-Мексика - 0:1;
Швейцария-Бразилия - 1:1.

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Теги: чм-2018
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