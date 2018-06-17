Швейцария-Бразилия 1:1: очередной неожиданный результат ЧМ-2018

Неймар, Ян Зоммер (фото - Getty Images)

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Сборная Швейцарии по футболу смогла сравнять счет в матче с бразильцами и удержать его

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После сенсационного проигрыша сборной Германии по футболу со счетом 1:0 сборной Мексики на чемпионате мира состоялся не менее удивительный матч. Бразилия и Швейцария сыграли вничью 1:1, и временами бразильцы на поле выглядели растерянными.

В первом тайме Бразилия ожидаемо атаковала, а Швейцария - оборонялась, и довольно неплохо. У вратаря Яна Зоммера было два очень неплохих сейва, но с Филиппе Коутиньо ни он, ни коллеги ничего поделать не могли. На 20 минуте полузащитник забил свой фирменный гол.

На 40 минуте игрок Швейцарии попал бразильцу Давиду Силве по лицу мячом, но Силва через минуту вернулся в игру. На добавочной минуте первого тайма он пробил с углового, но выше ворот.

После перерыва Каземиро получил желтую карточку за подкат, но в целом игра шла как раньше.

Однако на 50 минуте после подачи углового от Джердана Шакири полузащитник Стивен Цубер пробил головой и сравнял счет.

Пока что ЧМ-2018 - это какой-то триумф аутсайдеров.

Гол команды Швейцарии стал неожиданностью для многих, а прежде всего - для бразильцев. Неймар, главная звезда сборной, который похвастался перед матчем новой прической, попытался исправить положение на 58 минуте, но неудачно - мимо ворот. Через восемь минут он так же неудачно пробил со штрафного.

Игроки Швейцарии во второй половине игры стали активнее фолить, и судья реагировал на это соответственно. Но штрафные бразильцам не удавались.

На 73 минуте полузащитник Швейцарии Блерим Джемаили не слишком мощно, но опасно атаковал ворота.

Через пять минут Неймар снова попытал счастья. На этот раз оперативно отреагировал вратарь Зоммер и легко забрал мяч.

На 88 минуте Бразилия собралась у ворот Швейцарии в попытке устроить штурм. Снова бил Неймар - и снова прямо в руки Зоммеру. Через две минуты Зоммер спас свою команду от удара Фирмино.

Арбитр добавил пять минут к основному времени. Неймар в это время заработал штрафной в ворота Швейцарии метрах в 30 от ворот. И этот удар вполне мог стать удачным — ворота был пустыми - если бы не Фабиан Шер, который выбил мяч.

Итог - счет 1:1, но Швейцария в этом поединке была победителем.

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