Швейцария-Коста-Рика 2:2: основные моменты матча ЧМ-2018

Руис (фото - Getty Images)

commenthover

Коста-Рика очень ярко попрощалась с чемпионатом мира по футболу

Реклама

Реклама

Сборные Швейцарии и Коста-Рики сыграли сегодня, 27 июня, прекрасный матч на чемпионате мира по футболу. Он закончился со счетом 2:2, да и Коста-Рика до того потеряла шанс выйти из группы, но на волю команды к победе это не повлияло.

Первый момент - на второй минуте у Швейцарии. Джержан Шакири со штрафного подал партнерами на ближний угол, но они не успели.

Через две минуты снова Шакири - довел мяч до штрафной и отдал Гаврановичу, однако закончить начатое помешала защита Коста-Рики.

На пятой минуте костариканцы ответили, и тут уже сработала швейцарская защита. В следующие полминуты они трижды били по воротам Яна Зоммера, и швейцарский вратарь отлично справился со своей работой.

17 минута - Джака отправил мяч в дальний угол, мимо.

Коста-Рика не оставалась в долгу, атаковала, но первый мяч все же был за Швейцарией. 31 минута, Лихтштайнер отдал Эмболо, а тот отпасовал Джамаили и Джамаили ударил. Даже мастерство Кейлора Наваса не спасло костарикацев.

Через пять пинут Лихтштайнер получил желтую карточку за подкат. Он не сыграет в 1/8.

40 минута, Швейцария хочет увеличить счет на табло. Эмболо пробил головой в левый угол, сильно, но чуть мимо.

49 минута — уже мощная, но тоже неточная атака Родригеса.

51 минута — Джака сыграл на Эмболо, а вот Эмболо переиграть защитников Коста-Рики не смог.

На 57 минуте Коста-Рика сравняла счет. Ватсон головой отправил мяч в ворота Зоммера.

Затем минут 20 команды обменивались атаками разной степени сложности, пытаясь взять верх.

78 минута — Дрмич головой пробил, мяч попал в крестовину. Через минуту - Кэмпбелл обыграл трех защитников, отдал мяч, Борхес пробил по воротам, Зоммер вытащил.

Через десять минут Швейцария опять вырвалась вперед. Джака отпасовал Закарии, а тот – Дрмичу. Мяч влетел в угол, 2:1.

Тут же судья зафиксировал нарушение в штрафной Швейцарии и назначил пенальти. Затем, посмотрев видеоповтор, отменил его.

Через две минуты нарушила Швейцария и пенальти все же последовало. Бил его на 90+3 минуте Руис, который попал в перекладину. Мяч, отскочив от перекладины, влетел в спину вратарю Зоммеру, а от нее уже в ворота.

2:2, Коста-Рика завершает борьбу на ЧМ, но она куда больше заслужила пройти дальше, чем, например, вчерашние французы или сегодняшние бразильцы.

В параллельном метче Сербия проиграла Бразилии 0:2. Ранее сегодня Германия сенсационно выбыла из чемпионата, а Швеция разбила Мексику (3:0).

Читайте также - ЧМ-2018: расписание чемпионата мира по футболу