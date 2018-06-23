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23.06.2018, 00:20

Швейцария-Сербия 2:1: борьба до последнего на ЧМ-2018

Швейцария-Сербия 2:1: борьба до последнего на ЧМ-2018 - Фото
Джердан Шакири (фото - Getty Images)

Футболистам сборной Швейцарии удалось переломить ход игры и вырвать победу у Сербии

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Вчера, 22 июня, сборная Швейцарии по футболу обыграла сборную Сербии в напряженном матче чемпионата мира.

Игра была активной с первых минут. На пятой минуте сербы атаковали ворота Яна Зоммера, который этот мяч вытащил. А вот следующий, на той же минуте, не смог. нападающмй Александар Митрович открыл счет.

Через пять минут - ответная атака Швейцарии, неудачная.

На 14 минуте снова Митрович пробил, но выше ворот.

На 26 минуте защитник Рикардо Родригес навесил в зону ворот. Его удар заблокировали сербские защитники.

29 минута - Штефан Лихтштайнер в подкате травмировал полузащитники Луку Миливоевича, потребовалась медицинская помощь.

На 30 минуте Швейцария могла бы сравнять счет, но Сербию спас вратарь Владимир Стойкович. Полузащитник Блерим Джемайли вышел с ним один на один. Прекрасный сейв Стойковича.

Через пару минут Швейцария навесила в дальнюю стойку, удар получился слишком сильным. Тем временем сербский полузащитник Сергей Милинкович-Савич получил желтую карточку.

37 минута - двойная атака Сербии. От удара Душана Тадича Швейцарию спас Зоммер.

На 40 минуте мяч получил полузащитник Джержан Шакири, но замешкался и не смог использовать шанс.

В добавочное время по воротам Швейцарии опасно пробил Зоран Тошич, но мяч пролетел выше.

Второй тайм тоже начался с атаки Митровича на 52 минуте, однако она была неточной.

И через полминуты Швейцария сравняла счет. Невероятный гол Гранита Джаки с 25 метров.

С этого момента швейцарцы медленно, но верно начали доминировать на поле.

58 минута - отличный удар Шакири, но в стойку.

61 минута - снова нарушение у Милинковича-Савича. Команды стали агрессивнее, но по-разному: Сербия занервничала, а Швейцария почувствовала вкус крови.

На 66 минуте Сербия могла бы забить, создала опасный момент. Зоммер вытащил мяч буквально кончиками пальцев.

69 минута - хороший прострел защитника Александара Коларова на Митровича, он упустил мяч. Это спасло швейцарскую сборную - Зоммер тут тоже ошибся.

На 74 минуте Шакири мог бы удвоить результат своей команды, но был офсайд.

Мячом к этому моменту в основном владела уже Швейцария.

82 минута - игрок Сербии пробил издалека точно по центру. Зоммер взял этот мяч. И тут же ответила сборная Швейцарии: Цубер ударил, но мимо.

На 84 минуте попытать счастья решил Родригес, мяч попал прямо в руки Стойковичу.

А вот Шакири на 90 минуте свой шанс не упустил.

Счет 2:1, Швейцария переиграла Сербию в матче во всех смыслах этого слова.

21 июня Бразилия на добавочных минутах выиграла у Коста-Рики со счетом 2:0, а Исландия проиграла Нигерии (0:2).

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Теги: чм-2018
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